Metin Yıldız sevgilisi Gözde Karya’ya önce ilanı aşk etti sonra dövdü

Altı yıl önce şiddet yüzünden eşi Elvan Pınar'dan boşanan oyuncu Metin Yıldız, yeni bir dayak skandalına daha imza attı. Yıldız, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Gözde Karya ile Kadıköy'de eğlendi. Ancak gece, karakolda bitti.

KAVGA ARABADA BAŞLADI

Çift, önce arabada tartışmaya başladı. Yıldız arabayı kenara çekti, ikilinin kavgası sokakta devam etti. Tartışma, Yıldız'ın Kayra'ya şiddet uygulamasıyla son buldu. Kayra, soluğu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Polislerle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden ve darp raporu alan Kayra, Yıldız'dan şikayetçi olduğunu belirtti. Kayra "Bu işin böyle olacağı belliydi. Benimle evlenmek istiyordu ama ben istememiştim" dedi. Yıldız'dan her şeyin daha iyi olacağı yönünde söz aldığını belirten Kayra, "Düzelecek sandım ama olmadı. Sonunda iç yüzünü görmüş oldum. Ailem de bu ilişkiye karşıydı" dedi.



Yıldız'ın, Kayra'yı geçen yıl da darp ettiği iddia edilmiş, ancak oyuncu yalanlamıştı.



ÖNCE İLAN-I AŞK ETTİ SONRA DÖVDÜ

Gözde Kayra'yla uzun süredir birlikte olan Metin Yıldız, geçtiğimiz günlerde Instagram'da sevgilisinin doğum gününü kutlamış ve şu romantik mesajı yazmıştı: "Yıldızları takip etmeyi bırakma nedenim; yıldızımı bulmuş olmamdandır. Seni sevmekle meşgulüm. İyi ki doğdun aşkım, iyi ki varsın." Savgilisinin şikayeti üzerine sabah saatlerinde ifadesi alınmak üzere karakola giden oyuncu Metin Yıldız, görüntülenmemek için polislerden yardım istedi. Ünlü Oyuncu, arka kapıdan kaçtı.



Sabah