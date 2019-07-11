Metin Hara, 'Adriana Lima' sessizliğini bozdu... İşte ilk açıklama!
Dünyaca ünlü top model Adriana Lima'nın, geçtiğimiz günlerde Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta beraber görüntülenmesinin ardından eski sevgilisi Metin Hara'dan ilk açıklama geldi.
Youtube hesabından canlı yayın açarak sessizliğini bozan Metin Hara, eski sevgilisi Adriana Lima hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Sürekli özel hayat hakkında soru geliyor ama ben özel hayat hakkında konuşmuyorum. Yine konuşulmasını doğru bulmuyorum ama biz 5 ay önce zaten yolları ayırdık. Ben Türkiye'ye gelmeye karar verdim çünkü annemin 12 cm tümörü var. Ameliyatında ve sonrasında yanında olmak ve onlarla zaman geçirmek çok önemliydi. O yüzden ne olursa olsun hayatımızdaki, birlikte olduğumuz, dostluk kurduğumuz her kişiye adil, hoşgörülü ve saygılı davranmanın taraftarıyım.''
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