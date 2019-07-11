Metin Hara, 'Adriana Lima' sessizliğini bozdu... İşte ilk açıklama!

Youtube hesabından canlı yayın açarak sessizliğini bozan Metin Hara, eski sevgilisi Adriana Lima hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sürekli özel hayat hakkında soru geliyor ama ben özel hayat hakkında konuşmuyorum. Yine konuşulmasını doğru bulmuyorum ama biz 5 ay önce zaten yolları ayırdık. Ben Türkiye'ye gelmeye karar verdim çünkü annemin 12 cm tümörü var. Ameliyatında ve sonrasında yanında olmak ve onlarla zaman geçirmek çok önemliydi. O yüzden ne olursa olsun hayatımızdaki, birlikte olduğumuz, dostluk kurduğumuz her kişiye adil, hoşgörülü ve saygılı davranmanın taraftarıyım.''