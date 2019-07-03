03 Temmuz 2019 12:39 | Çarşamba
Mesut Özil ile Amine Gülşe'yi orada görenler büyük şaşkınlık yaşadı!
Çeşme’de balayına devam eden Mesut Özil ile Amine Gülşe ikilisi önceki gün halkın arasına karıştı.
Ünlü çift Alaçatı’da denize girdikleri plajda halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özil çifti, güneşlenmekte ziyade bol bol hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
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