Mesut Özil ile Amine Gülşe çifti sayesinde Tanzanya’daki minikler sağlığına kavuştu

Güzel oyuncu Amine Gülşe ile 7 Haziran'daki düğününde ihtiyaç sahibi çocuklar için yardım çağrısı yapan Mesut Özil, yine gönülleri fethetti. Arsenal'in yıldız futbolcusu, düğün hediyesi olarak yakınlarından üyesi olduğu Big Shoe Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica etmişti. Özil, o dönem şu açıklamayı yapmıştı: "Yaşamı değiştiren ameliyatları yapamayan aileleri, finanse ederek 1000 çocuğa daha iyi bir gelecek vereceğiz."

EN BÜYÜK ÖDÜL…



Daha önce 2014 yılında da vakıf aracılığıyla Brezilya'daki miniklere yardım eli uzatan Özil, düğün hediyesi olarak Big Shoe'ya yapılan bağışların yerine ulaştığını öğrendi. Yıldız futbolcu, bu mutlu haberle havalara uçtu. Ünlü çift adına vakfa yapılan bağışlarla Tanzanya'daki çocukların ameliyat masrafları karşılandı. Özil, duygularını da şu sözlerle ifade etti: "Madalyalar ve kupalar bize geçmişteki zaferleri hatırlatır. Ancak, bu çocuklar bana Dünya Kupası zaferindeki ödüllerden daha önemlisini, sağlıklı ve mutlu çocuklar olduğunu hatırlatıyor."

Yıldız futbolcu, üyesi olduğu vakıf aracılığıyla 5 yıl önce Brezilya'daki çocukların ameliyat masraflarını üstlenmişti.

(Takvim)