Mest ettiler
Harbiye’de birlikte konser veren Selami Şahin ve Bülent Ersoy, “Senin Olmaya Geldim” şarkısını mikrofonsuz seslendirdi, konuklar alkış yağmuruna tuttu.
Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy ve Türk Müziği’nin usta besteci ve yorumcusu Selami Şahin, dün akşam Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluştu. Sahneye özel tasarım işlemeli, bembeyaz kostümü, kostümünü tamamlayan kap ve başlığı, ellerindeki eldivenleriyle çıkan Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, perdenin açılmasıyla izleyenleri büyüledi. Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, dev konserde 2 kostümle sahneye çıktı. Kostümün üzerindeki kap, 220 metre ipek tül kullanılarak plise edildi ve ardından Diva’ya göre dikildi. Kostümün hazırlanması kırk gün sürdü.
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