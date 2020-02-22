Meryem Uzerli ile Gerard Butler'in Berlin hatırası

Sanatçı, ‘Remote Control’ adlı yeni projesinin prömiyerine gelen Hollywood yıldızı Gerard Butler ile fotoğraf çektirdi. Son dönemde uluslararası düzenlenen etkinliklerde boy gösteren Uzerli, festivalde İskoç oyuncuyla çekildiği fotoğrafı ‘Sen ne harika bir insansın’ notuyla paylaştı.





MERYEM UZERLİ KİMDİR?

Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

İki ağabeyi ve bir ablası olan oyuncu, 8 ay süren seçmeler sonrasında Meral Okay‘ın yazdığı, Timur Savcı’nın yapımcılığını yaptığı 2011 yılının dizilerinden olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan rolünü canlandırmıştır.

Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce biliyor. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultan'a paralel olacak kadar gelişmiştir.

2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştır.