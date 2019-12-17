17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 23:11:12
Meryem Uzerli 500 bin çocuğu sevindirdi
Bir ayakkabı firması ve Kızılay işbirliğiyle geçtiğimiz sene çocukların yüzlerini güldürmek için başlatılan Turuncu Bağcık’ kampanyasını Meryem Uzerli ile sürdürmeye devam ediyor.
Meryem Uzerli’nin destek verdiği kampanyayla bugüne kadar 500 bin bağcığa ulaşılarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan 50 bin çocuk yeni ayakkabılarına kavuştu.
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