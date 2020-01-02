02 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 01:45:04
Merve Özbey'in tek isteği bebek
10 Aralık'ta evinde merdivenlerden düşerek ayak parmakları kırılan Merve Özbey, sağlığına kavuştu ve yeni yılı İstanbul'da sahnede karşıladı.
19 Ocak'taki düğününü 9 Şubat'a erteleyen güzel şarkıcı “Bu saatten sonra ne olursa olsun tarihi ertelemeyeceğim” dedi. 2020 yılından beklentileri sorulan Özbey, “En büyük dileğim bir bebek. Düğünden sonra inşallah Allah bize öyle bir emanet nasip eder. En geç 2021’de anne olmak istiyorum” diye konuştu.
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