Merve Özbey'in tek isteği bebek

19 Ocak'taki düğününü 9 Şubat'a erteleyen güzel şarkıcı “Bu saatten sonra ne olursa olsun tarihi ertelemeyeceğim” dedi. 2020 yılından beklentileri sorulan Özbey, “En büyük dileğim bir bebek. Düğünden sonra inşallah Allah bize öyle bir emanet nasip eder. En geç 2021’de anne olmak istiyorum” diye konuştu.