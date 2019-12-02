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Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak kaç yaşında, ne iş yapıyor? Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak kaç yaşında, ne iş yapıyor?

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02 Aralık 2019 Pazartesi 11:07:32 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:08:34

Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Merve Özbey, uzun zamandır aşk yaşadığı Kenan Koçak ile nişanlandı. Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorularının yanıtı gündemin merak edilen soruları arasında yer aldı. Şarkıcı Merve Özbey sevgilisi Kenan Koçak ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Dün akşam aile arasında nişanlanan çift geceden renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte Merve Özbey'in nişanlısı ile ilgili merak edilenler ve nişan töreninden fotoğraflar..

Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. Merve Özbey, sevgilisi Kenan Koçak ile nişanlandı. Ünlü şarkıcı Merve Özbey ile Kenan Koçak'ın nişan töreni dün akşam aile arasında gerçekleşti. Çift geceden renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Merve Özbey daha önce katıldığı bir programda evlilik tarihlerini 19 Ocak olarak açıklamıştı.

MERVE ÖZBEY'İN NİŞANLISI KENAN KOÇAK KİMDİR?

Merve Özbey'in nişanlısı Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.

MERVE ÖZBEY KİMDİR? 

Kenan Koçak ile nişanlanan Merve Özbey ise 18 Temmuz 1988 tarihine İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla Türkiye'de ismini duyurdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı. Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi.

2015 yılının Temmuz ayında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.

Merve Özbey, 1 Aralık tarihinde Kenan Koçak ile nişanlandı.

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