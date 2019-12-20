Merve Özbey'den haram atışması
Evinin merdivenlerinden düşerek ayak parmaklarını kıran Merve Özbey, sosyal medya hesabından geçmiş olsun’ dileklerini kabul ederken, bir sosyal medya kullanıcısı ateş püskürdü.
Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş'ta Erdem Kınay'la birlikte sahne alan Özbey’le ilgili iddialarda bulunan kişi, “Konser diye insanları kandırırsanız böyle olur, gel 25 dakika sahne, ondan sonra koy paraları cebe! Verdiğim parayı o kadar haram etmiştim ki, görüyoruz işte” dedi. Bu yoruma öfkelenen popçu, “Valla acımla uğraşırken size cevap vermek istemezdim. Ben ömrüm boyunca kimseye hiçbir şeyi haram etmemişken bu haldeysem Allah size bunu öğretecek kaza bela vermesin” dese de tartışma alevlendi.
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