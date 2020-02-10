10 Şubat 2020 Pazartesi 00:47:19 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 00:52:08
Merve Özbey, kırık ayağına rağmen ilk dansında döktürdü
Şarkıcı Merve Özbey, bu gece nişanlısı Kenan Koçak ile Raffles Otel’de gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.
Çift, ilk dans müzikleri için hareketli bir parça seçti. Özbey – Koçak çifti, kıvrak figürler sergileyerek dans etti. Özbey, kırık ayağına rağmen adeta döktürdü.
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- Merve Özbey, kırık ayağına rağmen ilk dansında döktürdü
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