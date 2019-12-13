13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 01:15:21
Merve Özbey: Düğün ertelenebilir
Evinde geçirdiği kaza sonrası ayak tarak kemiği kırılan ve ameliyat sonrası ayağı alçıya alınan Merve Özbey dün hastaneden çıktı.
Kenan Koçak'la 19 Ocak'ta dünyaevine girmeye hazırlanan ünlü popçu, hastane çıkışı düğün tarihinin iyileşme sürecine göre ertelenebileceğini söyledi. Gazetecilere “Şu an erteleme yok ama iyileşmezse erteleme olabilir” dedi.
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