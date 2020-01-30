30 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 18:35:33
Merve Özbey: Bin şarkım Demet Akalın'ın olsun
Merve Özbey, Demet Akalın’ın kendisi için söylediği "Kızın çıkış şarkısını aldım o hep içerimde yara. O şarkının hayrını görmedim" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.
Demet Akalın’ın hayatında farklı bir yeri olduğunu söyleyen Merve Özbey, “Ben 4 yıl Demet Hanım’la çalışıp evime ekmek götürdüm. Şarkı kısmet ve nasip işi. Çok canı gönülden vermiştim. Ben ondan ekmek yedim, bir şarkının lafı olabilir mi arkadaşlar? Bir şarkı değil, şimdi de istese bin şarkı feda olsun…” diye konuştu.
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