Merve Özbey: Bin şarkım Demet Akalın'ın olsun

Demet Akalın’ın hayatında farklı bir yeri olduğunu söyleyen Merve Özbey, “Ben 4 yıl Demet Hanım’la çalışıp evime ekmek götürdüm. Şarkı kısmet ve nasip işi. Çok canı gönülden vermiştim. Ben ondan ekmek yedim, bir şarkının lafı olabilir mi arkadaşlar? Bir şarkı değil, şimdi de istese bin şarkı feda olsun…” diye konuştu.