Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar ve Gupse Özay O Ses Türkiye performansı izle

Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar ve Gupse Özay O Ses Türkiye performansı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yoğun ilgi görüyor. Bu akşamı evde O Ses Türkiye'yi izleyerek geçirenler, programa katılan ünlüler ile ilgili araştırmalar yapıyor. 2020 O Ses Türkiye yılbaşı özel programına katılan isimlerden biri Merve Dizdar ve Gupse Özay oldu. Merve Dizdar ve Gupse Özay ikilisi birlikte şarkılarını seslendirdiler..



MERVE DİZDAR GUPSE ÖZAY O SES TÜRKİYE PERFORMANSI

Merve Dizdar ve Gupse Özay ikilisi birlikte "Sarı Nenge" şarkısını seslendirdi. İzleyicilerin büyük beğenisini toplayadı. Seyircileri kırmayan ikili jürilerle birlikte şarkılarını yeniden seslendirdiler. Merve Dizdar ve Gupse Özay ikilisi Hadise'yi seçti.

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'da İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı.

"İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Merve Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizi ve filmlerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş, Kertenkele, Arkadaşlar İyidir ve Vatanım Sensin dizisiyle seyircilerle buluştu.

Organik Aşk Hikayeleri, Yok Artık 2, Körfez, Mandıra Filazof'u filmlerinde de rol aldı.