04 Şubat 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 08:44:33
Merve Çağıran ve Yusuf Akgün arasında tehlikeli yakınlaşma
Oyuncu Merve Çağıran, önceki akşam kendisi gibi oyuncu olan Yusuf Akgün ile Nişantaşı Hunhar’daydı.
Mekânda yaklaşık 3 saat kalan ikili, çıkışta patlayan flaşlarla şoke oldu. Yusuf Akgün, panikle güzel oyuncudan uzaklaşırken Çağıran ise ‘’Yusuf benim çok eski arkadaşım. Aşk falan yok. Bir araya gelip sohbet ettik’’ diyerek gözlerden kayboldu.
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