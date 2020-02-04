Merve Çağıran ve Yusuf Akgün arasında tehlikeli yakınlaşma

Mekânda yaklaşık 3 saat kalan ikili, çıkışta patlayan flaşlarla şoke oldu. Yusuf Akgün, panikle güzel oyuncudan uzaklaşırken Çağıran ise ‘’Yusuf benim çok eski arkadaşım. Aşk falan yok. Bir araya gelip sohbet ettik’’ diyerek gözlerden kayboldu.