27 Kasım 2019 Çarşamba 09:33:36 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 09:35:59
Merve Boluğur'dan yeni paylaşım: Tablo gibiyim
Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un Instagram'da son paylaşımı ses getirdi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur'un, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafına, "Tablo gibiyim" notunu yazması dikkat çekti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Tescilli güzele trende taciz! Yıllar sonra itiraf edebildi...
- Selin Ciğerci eşinin ayak parmaklarını öptü, sosyal medya altüst oldu
- Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Cem Aydın’ın evliliği bitiyor!
- Ünlü sanatçı Gülay'dan mesaj: Beni merak ettiğinizi biliyorum ama...
- Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki beyin kanaması geçirdi