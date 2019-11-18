Menisküs ameliyatı oldu

Topallayarak yürüyen oyuncu, 2 hafta önce, sol diz kapağından Menisküs ameliyatı olduğunu söyledi. Doktor tavsiyesi üzerine yürüyüşe çıktığını dile getiren Deniz, “ Biraz topallama var ama geçecek. Doktorum “Kendini iyi hissedince yürüyüş yap” dedi. Ben de uzun süre yattıktan sonra, yürüyüşlere başladım” açıklamasında bulundu.