18 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 22:30:47
Menisküs ameliyatı oldu
Genç oyuncu Burak Deniz, önceki akşam Cihangir’de objektiflere takıldı.
Topallayarak yürüyen oyuncu, 2 hafta önce, sol diz kapağından Menisküs ameliyatı olduğunu söyledi. Doktor tavsiyesi üzerine yürüyüşe çıktığını dile getiren Deniz, “ Biraz topallama var ama geçecek. Doktorum “Kendini iyi hissedince yürüyüş yap” dedi. Ben de uzun süre yattıktan sonra, yürüyüşlere başladım” açıklamasında bulundu.
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