06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 03:06:22
Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu: Eşimle mutluyum
'Hayat Devam Ediyor' dizisinin çocuk gelini Meltem Miraloğlu, Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlenmiş, bir süre sonra da evden kaçtığı iddia edilmişti.
32 yaşındaki oyuncu, iddialarla ilgili sessizliğini haftalar sonra bozdu. Oyuncu, “Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız çok iyi” dedi. Ünlü oyuncu, Amerika'daki hayatıyla ilgili olarak, “Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye'ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum” demişti.
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