Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu: Eşimle mutluyum

32 yaşındaki oyuncu, iddialarla ilgili sessizliğini haftalar sonra bozdu. Oyuncu, “Kaçtığım haberleri doğru değil. Patrick ile aramız çok iyi” dedi. Ünlü oyuncu, Amerika'daki hayatıyla ilgili olarak, “Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye'ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum” demişti.