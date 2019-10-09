Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu kaç yaşında?

Meltem Miraloğlu kimdir? Çocuk gelin Meltem Miraloğlu kaç yaşında? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Çocuk gelin rolünde bir filmde oynayan Meltem Miraloğlu gündeme oturdu. Amerika'ya giden Meltem Miraloğlu'nu 80 yaşındaki Patrick önce evlat edindi, sonra ise nikah kıydı. Meltem Miraloğlu'nun aldığı kararlar herkesi şaşırttı. Meltem Miraloğlu ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor..

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

Daha sonra "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterine hayat vermiştir.

2016 yılında evlenen ve 1 sene sonra ayrılan Meltem Miraloğlu yurt dışına çıktı. Orada bir Türk sevgilisi olmuş. Yeşil kart almak isteyen Meltem Miraloğlu, başka bir şehre geçiyor. Dedesi yaşındaki Patrick ile tanışıyor. Patrick öncelikle Meltem Miraloğlu'nu evlat ediniyor. Akabinde ise aşık olarak evleniyorlar.

Amerika'da anlaşmalı evlilik bir suç olup, bunun takibi de ülkede yapılıyor.

Meltem Miraloğlu'nun babası 56, dedesi 80 yaşında.