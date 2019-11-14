Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşinden boşanıyor

Hayat Devam Ediyor dizisiyle tanıdığımız fakat dizi bittikten ekranlarda bir daha görmediğimiz Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick evlenmişti. 3 ay önce nikah masasına oturan çiftin ilişkisinde, sürpriz bir gelişme yaşandı.

EVDEN POLİSLE ÇIKACAK

Ailesine "Çaresiz kaldım" diyen Miraloğlu, ayrılık kararı aldı ve boşanma işlemlerini başlattı. Ayrıldıktan sonra da Amerika'da yaşamaya devam edecek olan Meltem Miraloğlu, eşiyle yaşadığı evden polis eşliğinde çıkacak.

Miraloğlu'nun tanınmış bir kişi ile sorun yaşadığı, ondan korktuğu için Türkiye'ye dönmek istemediği de iddialar arasında.