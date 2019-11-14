Meltem Miraloğlu eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında?

  • Bist 100
    104142
  • Dolar
    5,7696
  • Euro
    6,3518
  • Altın
    272,6320
İstanbul
12 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Virajı dönemeyen otomobil, TIR’ı köprüden attı Virajı dönemeyen otomobil, TIR’ı köprüden attı
Kimlikte yeni dönem! ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek Kimlikte yeni dönem! ATM’lerden para çekilecek, ödeme yapılacak, noter ve sağlık hizmetleri alınabilecek
Beyoğlu'nda cesedi bulunan İngiliz istihbaratçısı ne araştırıyordu? Beyoğlu'nda cesedi bulunan İngiliz istihbaratçısı ne araştırıyordu?
Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşinden boşanıyor Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük eşinden boşanıyor
Eşi 15 yerinden bıçakladı! 'Dinlerken acı çektim' dedi Eşi 15 yerinden bıçakladı! 'Dinlerken acı çektim' dedi
DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı DEAŞ'ın bombacısı Mersin'de yakalandı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta zorunlu olacak: Ücreti 60 liradan başlıyor Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta zorunlu olacak: Ücreti 60 liradan başlıyor
Fitch'in ardından Moody's'ten de flaş Türkiye açıklaması Fitch'in ardından Moody's'ten de flaş Türkiye açıklaması
Tüm kiracılar için önemli haber: Vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanır Tüm kiracılar için önemli haber: Vade tarihinde ödenmeyen kira ücretine yasal faiz uygulanır
Dünya basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini konuşuyor: Kazanan Türkiye Dünya basını Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretini konuşuyor: Kazanan Türkiye
14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın seçim davası ile ilgili kararını verdi 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'ın seçim davası ile ilgili kararını verdi
Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek Ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist ABD'ye gönderilecek
Turuncu listede aranan terörist İstanbul'da yakalandı Turuncu listede aranan terörist İstanbul'da yakalandı
Hong Kong'da üniversitelerde ve kent merkezinde protestolar sürüyor Hong Kong'da üniversitelerde ve kent merkezinde protestolar sürüyor
Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
Ajda Pekkan O Ses Türkiye'ye konuk oldu! Ajda Pekkan kaç yaşında, nereli? Ajda Pekkan O Ses Türkiye'ye konuk oldu! Ajda Pekkan kaç yaşında, nereli?
Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile 6. ortak kara devriye tamamlandı Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile 6. ortak kara devriye tamamlandı
Meltem Miraloğlu eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? Meltem Miraloğlu eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında?
Cinayet zanlısı katil rahip yakalandı Cinayet zanlısı katil rahip yakalandı
26. Dönem POMEM sınavı ne zaman? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM sınavı ne zaman? 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in özel eşyaları Ulucanlar'da Necip Fazıl ve Nazım Hikmet'in özel eşyaları Ulucanlar'da
Galatasaray'a Belhanda'nın yerine Brezilyalı 10 numara: Dudu Galatasaray'a Belhanda'nın yerine Brezilyalı 10 numara: Dudu
İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın eşine yurt dışına çıkış yasağı İstanbul'da ölü bulunan İngiliz ajanın eşine yurt dışına çıkış yasağı
Türk sineması Hollywood'un kalbinde Türk sineması Hollywood'un kalbinde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Kasım 2019 Perşembe 12:03:00 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 12:08:26

Meltem Miraloğlu eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında?

Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu Amerika'lı eşinden ayrıldı mı? sorularının yanıtı magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Amerika'da yaşayan ve 80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu geçtiğimiz haftalarda gündeme damgasını vurmuştu. Şimdi Meltem Miraloğlu'nun eşinden boşanma kararı aldığı konuşuluyor. Meltem Miraloğlu Amerika'lı eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu Amerika'lı eşinden ayrıldı mı? sorularının yanıtı magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Amerika'da yaşayan ve 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu geçtiğimiz haftalarda gündeme damgasını vurmuştu. Şimdi Meltem Miraloğlu'nun eşinden ayrıldığı konuşuluyor. Meltem Miraloğlu Amerika'lı eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Amerika'ya giden Meltem Miraloğlu'nu 80 yaşındaki Patrick önce evlat edindi, sonra ise nikah kıydı. Meltem Miraloğlu'nun aldığı kararlar herkesi şaşırtmıştı.

MELTEM MİRALOĞLU EŞİNDEN AYRILDI MI?

Meltem Miraloğlu, İkinci Sayfa'da konu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan İkinci Sayfa'nın haberine göre Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük eşinden boşanma kararı aldı.

2. Sayfa programına bağlanan ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun Patrick'e boşanma davası açtığını iddia etti. Akay, programda şunları söyledi: "Meltem bu evlilikte mutlu değildi. Çevresine 'mecbur kaldım, çaresizlikten yaptım' diyormuş. Sürekli ağlıyormuş. Şimdi de boşanmaya karar vermiş ve dava açmış. Polis aracıyla evden çıkacakmış, ancak Türkiye'ye dönmeyecekmiş. Öte yandan Patrick boşanmak istemiyormuş."

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

Daha sonra "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterine hayat vermiştir.

2016 yılında evlenen ve 1 sene sonra ayrılan Meltem Miraloğlu yurt dışına çıktı. Orada bir Türk sevgilisi olmuş. Yeşil kart almak isteyen Meltem Miraloğlu, başka bir şehre geçiyor. Dedesi yaşındaki Patrick ile tanışıyor. Patrick öncelikle Meltem Miraloğlu'nu evlat ediniyor. Akabinde ise aşık olarak evleniyorlar. 

Amerika'da anlaşmalı evlilik bir suç olup, bunun takibi de ülkede yapılıyor.

Meltem Miraloğlu'nun babası 56, dedesi 80 yaşında.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ