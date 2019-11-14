Meltem Miraloğlu eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında?

Meltem Miraloğlu kimdir? Meltem Miraloğlu Amerika'lı eşinden ayrıldı mı? sorularının yanıtı magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Amerika'da yaşayan ve 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu geçtiğimiz haftalarda gündeme damgasını vurmuştu. Şimdi Meltem Miraloğlu'nun eşinden ayrıldığı konuşuluyor. Meltem Miraloğlu Amerika'lı eşinden ayrıldı mı? Meltem Miraloğlu kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Amerika'ya giden Meltem Miraloğlu'nu 80 yaşındaki Patrick önce evlat edindi, sonra ise nikah kıydı. Meltem Miraloğlu'nun aldığı kararlar herkesi şaşırtmıştı.

MELTEM MİRALOĞLU EŞİNDEN AYRILDI MI?

Meltem Miraloğlu, İkinci Sayfa'da konu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan İkinci Sayfa'nın haberine göre Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük eşinden boşanma kararı aldı.

2. Sayfa programına bağlanan ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun Patrick'e boşanma davası açtığını iddia etti. Akay, programda şunları söyledi: "Meltem bu evlilikte mutlu değildi. Çevresine 'mecbur kaldım, çaresizlikten yaptım' diyormuş. Sürekli ağlıyormuş. Şimdi de boşanmaya karar vermiş ve dava açmış. Polis aracıyla evden çıkacakmış, ancak Türkiye'ye dönmeyecekmiş. Öte yandan Patrick boşanmak istemiyormuş."

MELTEM MİRALOĞLU KİMDİR?

13 Ocak 1987'de Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri oyunculuğa ilgili olduğunu söyleyen Miraloğlu, Müjdat Gezen Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayatı Çalınan Çocuklar Sosyal Sorumluluk Projesi" reklam filminde oynamıştır. Daha sonra ise Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynamıştır.

Daha sonra "Adını Kalbime Yazdım" adlı dizide "Dicle" karakterine hayat vermiştir.

2016 yılında evlenen ve 1 sene sonra ayrılan Meltem Miraloğlu yurt dışına çıktı. Orada bir Türk sevgilisi olmuş. Yeşil kart almak isteyen Meltem Miraloğlu, başka bir şehre geçiyor. Dedesi yaşındaki Patrick ile tanışıyor. Patrick öncelikle Meltem Miraloğlu'nu evlat ediniyor. Akabinde ise aşık olarak evleniyorlar.

Amerika'da anlaşmalı evlilik bir suç olup, bunun takibi de ülkede yapılıyor.

Meltem Miraloğlu'nun babası 56, dedesi 80 yaşında.