17 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 23:35:05
Melisa Sözen aman üşütme!
Uzun süredir televizyon ekranlardan uzak kalan Melisa Sözen, önceki gün İstinye'de karşımıza çıktı.
Siyah kaşkolu ve kalın giyim tarzıyla dikkat çeken oyuncu 'Üşütüp hasta olmak istemiyorum' dedi. Sempatik tavırlar sergileyen Sözen, kısa süreli sohbetin ardından alışveriş merkezine gitti.
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