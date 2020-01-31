31 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 19:07:57
Melisa Sezen 'Ya İstiklal Ya Ölüm’ için hazır
'Ya İstiklal Ya Ölüm’ dizisinden ayrılan Alina Boz’un yerine geçen Melisa Sezen, yeni projesiiçin heyecanlı olduğunu söyledi.
Yapımın çekimlerine geçtiğimiz günlerde başladıklarını ifade eden Melisa Sezen, “Harika bir ekiple bir araya geldik. Böyle özel bir projede yer aldığım için de ayrıca mutluyum. Çekimlerimiz başladı. İnşallah yakın zamanda da ekranlarda olacağız” ifadelerini kullandı.
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