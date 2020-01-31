Melisa Sezen 'Ya İstiklal Ya Ölüm’ için hazır

Yapımın çekimlerine geçtiğimiz günlerde başladıklarını ifade eden Melisa Sezen, “Harika bir ekiple bir araya geldik. Böyle özel bir projede yer aldığım için de ayrıca mutluyum. Çekimlerimiz başladı. İnşallah yakın zamanda da ekranlarda olacağız” ifadelerini kullandı.