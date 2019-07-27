27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 22:07:27
Melisa için buluştular
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, marka yüzü olduğu saç bakım serisi için Çeşme'de parti düzenledi.
Festival konseptli renkli etkinliğe Dilan Çiçek Deniz, Hande Soral, Özge Ulusoy, Ceylan Çapa gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Kırmızı ve mor renklerde dekorasyonuyla dikkat çeken partide, Melisa da kıyafeti ve saçlarıyla davetlilerin beğenisini topladı.
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