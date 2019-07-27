Melisa için buluştular

Festival konseptli renkli etkinliğe Dilan Çiçek Deniz, Hande Soral, Özge Ulusoy, Ceylan Çapa gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Kırmızı ve mor renklerde dekorasyonuyla dikkat çeken partide, Melisa da kıyafeti ve saçlarıyla davetlilerin beğenisini topladı.