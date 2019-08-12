Melis Sütşurup'tan ayrılan Mustafa Sandal hızlı çıktı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile 6 ay aşk yaşadıktan sonra geçtiğimiz aylarda ilişkisini sonlandırmıştı. Birkaç gün önce de çocuklarının doğum günü için eski eşi Emina Jahovic ile Göcek'te bir araya gelen Sandal, soluğu Bodrum'da aldı. Yakın dostu Fethi Kamışlı'nın teknesinde tatil yapan ünlü şarkıcı, gün boyu deniz keyfi yaptı.

SARIŞIN BİR GÜZELLE YAKALANDI

Mustafa Sandal, gece ise eğlenmek için Yalıkavak Marina'daki bir mekana geçti. Mekanda sarışın bir güzel ile samimi bir şekilde eğlendi. İkili, mekanı da birlikte terk etti.