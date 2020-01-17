Melda Gürbey: Demet'in enerjisi bir başka

Ecem Gündoğdu'nun yönetmenliğinde şarkısını kliplendiren Gürbey, yeni projesi için heyecanlı olduğu dile getirdi. Melda Gürbey, “Daha önce yaptığım bir şarkı için Demet Akalın beni aramıştı. Arkadaşımla sohbet ederken telefonum çaldı ve şoke oldum. Kendisiyle konuştum ve o güzel enerjisi hâlâ aklımda. Benim için Bengü ve Sinan Akçıl gibi değerli müzik insanları da çok önemli. Desteklerini hiç esirgemediler benden” dedi.