Mekanına çocuklar giremez

18 yaş sınırı olan mekanına çocuğuyla giremediği için “Hayvan dostu gibi görünen sizler, mekanlarına çocuk almıyor, gelen misafirleri sadece çocukları olduğu için kapıdan çeviriyorsunuz. Yazık çok yazık” yorumunu yapan müşterisine ‘Yuh artık’ diye başlayan bir yanıt verdi. Mola, “Senin çocuğunu senden çok ben düşünüyorum anlaşılan! Orası bar, restoran değil, kafe değil bar” diyerek tepki gösterdi.