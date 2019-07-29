29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:15:46
Mekanına çocuklar giremez
Nişanlısı Mustafa Aksakallı’yla Alaçatı’da mekan açan Ezgi Mola, çocuğuyla mekana giremediği için kendisini eleştiren müşterisine sosyal medyadan yanıt verdi.
18 yaş sınırı olan mekanına çocuğuyla giremediği için “Hayvan dostu gibi görünen sizler, mekanlarına çocuk almıyor, gelen misafirleri sadece çocukları olduğu için kapıdan çeviriyorsunuz. Yazık çok yazık” yorumunu yapan müşterisine ‘Yuh artık’ diye başlayan bir yanıt verdi. Mola, “Senin çocuğunu senden çok ben düşünüyorum anlaşılan! Orası bar, restoran değil, kafe değil bar” diyerek tepki gösterdi.
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