Mehter takımlı nişan töreni

Evini nişanı için hazırlatan Özbey, bu mutlu anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Misafirlerine kendi elleriyle kahve ikram eden Merve Özbey, nişanlısına da tuzlu kahve yaptı.

Ünlü şarkıcı, nişan töreninde tüm geleneklere uymaya özen gösterdi. Kenan Koçak da kız evine mehter takımı eşliğinde geldi. Çift, düğün tarihini 19 Ocak olarak açıklamıştı.

Instagram hesabından nişana ait bir fotoğraf paylaşan Merve Özbey, “Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun” notunu yazdı.