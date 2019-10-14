Mehmetçik için söylediler

Konser gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını günler öncesinden açıklayan şarkıcı sahneye salıncakla çıktı.

Konser öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, Hakan Altun’un okul yaptırdığını duyduğunu ve kendisini arayarak bilgi aldığını söyledi. Demet Akalın, 2 yaşındayken hayatını kaybeden babasının adını yaşatmak için bir köy okulu yaptıracağını da sözlerine ekledi.

Orhan Baba'ya saygı

Önceki gece Şişli’deki bir mekanda sahne alan Seda Sayan da gecenin gelirini TSK'ya bağışlayacağını duyurdu. Sayan sosyal medya hesabından “Bu geceki konser gelirimin tümünü TSK'ya bağışlıyoruz. Allah yardımcınız olsun” paylaşımında bulundu. Bir ara dinleyiciler arasında yer alan Orhan Gencebay'ın yanına gidip elini öpen Sayan, “Senin gölgen yeter. İnsanın dizlerinin titremesine Orhan abim” sözleriyle Orhan Baba’yı onore etti.