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02 Aralık 2019 Pazartesi 15:07:38 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 16:35:06

Mehmet Aslantuğ: Televizyon, sinema gibi maalesef bu çizmenin, darbenin teslim aldığı bir sürü şey var

Mehmet Aslantuğ, Uğur Polat ve Atalay Taşdiken, son dönemlerde televizyon dizilerinin şiddet içeren konularına ağır eleştirilerde bulundu. Oyuncular, televizyonda yer alan mafya ve çete savaşlarını içeren diziler hakkında toplumun olumsuz yönde etkilendiğini ve şiddete sevk ettiğini söyledi. Mehmet Aslantuğ, artan şiddet içerikli diziler hakkındaki, "Toplumun kültürel alanda, popüler taraf da dâhil televizyon, sinema gibi diğer alanlar da maalesef bu çizmenin, darbenin teslim aldığı bir sürü şey var." sözleri dikkat çekti.

Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü’nde kurulan Art Colony’in açılışına katılan ünlü oyuncular Mehmet Aslantuğ, Uğur Polat ve Yönetmen Atalay Taşdiken son yıllarda artış gösteren şiddet içerikli diziler hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

“Televizyon, sinema gibi maalesef bu çizmenin, darbenin teslim aldığı bir sürü şey var”

Açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ, artan şiddet içerikli diziler için, “Bu konu yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı tartışması gibi bir şey. Biraz eğitim gibi, kültürel iklimin diğer alanları gibi ne ekerseniz bir süre sonra onu hasat ediyorsunuz. Böyle bir talep var mıydı yoksa bunlar yapıldıkça böyle bir talep mi oluştu? Bunlar tartışma konusu. Ben ilkinden yana fikrimi kullanıyorum. Yani daha kolayı, kısmen etki edeni, kısmen rant imkanı veren şeye evrildi ve zamanla da talep edilir hale geldi. Toplumun kültürel alanda, popüler taraf da dâhil televizyon, sinema gibi diğer alanlar da maalesef bu çizmenin, darbenin teslim aldığı bir sürü şey var. Sebebi tek değil, bu sonucun bir sürü bileşeni var. Bu ülkenin algıda irtifasını olumsuz etkileyen ne varsa bunların da sebebi tek değil çok. Maksat bunları iyileştirmek onun için buralar çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

“Ticareti temsil eden arkadaşların çok da bizim dertlerimizle hareket ettiklerini düşünmüyorum”

Ayrıca Aslantuğ, popüler hale gelen dijital dizi ve film platformlarının sinemaya etkisinden de bahsederek, “Ticareti temsil eden arkadaşların çok da bizim dertlerimizle hareket ettiklerini düşünmüyorum. Yakın zamana kadar bilet fiyatları, mısır tartışmaları da geçti. Orada vahşi kapitalizmin kuralları işliyor, oralara cümle kurmaya bile gerek yok” şeklinde konuştu.

“Özellikle çocuklar ve genç yaştakiler etkileniyor”

Oyuncu Uğur Polat, şiddet içerikli dizi ve filmlerin çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkilendiğinden bahsederek, “Bir yere kadar bu da bitecek, sonra başka bir furya başlar bu iş böyle. Gazetelerde 3. sayfa haberlerini okuyoruz. Özellikle çocuklar ve genç yaştakiler etkileniyor ama buda bitecek” diye belirtti.

“Toplumsal olarak büyük bir travmaya doğru gidiyoruz”

Film Yönetmeni Atalay Taşdiken ise, toplumsal olarak büyük bir travmaya doğru gidildiğine dikkat çekerek, “Türkiye’de özellikle televizyon sektöründe televizyonların halkın talebini, halkın beklentisini dikkate aldığını düşünmüyorum. Bu biraz kanal yöneticilerinin reyting denilen canavara yenik düşmesi. Şiddet insanlık varlığı boyunca bir nevi porno diyelim maalesef çok ilgi ve dikkat çeken, insanları provoke eden bir şey. Bundan sonra da öyle olacak. Sonuç olarak halk beklentisi, halkın iradesinin karşılığı bu değil. Özellikle genç kuşağın doğruyu ve yanlışı ayırt etmekle ilgili çok önemli rehberlere, büyüklerin önermelerine ihtiyaçları var. Örnekler bunlar olunca da çocukların seçeneği kalmıyor. Toplumsal olarak büyük bir travmaya doğru gidiyoruz” dedi.

İHA

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