Mehmet Ali Erbil'den gözyaşlarını tutamadı: Böyle bir durum olursa fişimi çekin dedim

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ya konuk olan ünlü sanatçı yaşadığı zor günleri anlattı.

İşte Erbil'in konuşmasında satırbaşları;

-Arkadaşlarımızın dualarıyla, kız kardeşim, ilk eşim, ikinci eşim, dördüncü eşim bir gün başımdan ayrılmadılar. Sevenlerime çok şey borçluyum. Çok önemli bir şey.

-Şanslıyım ki hiç hatırlamıyorum o süreci. Neler yaşamışım, bilmiyorum. film gibi. Yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya geçtiğimde hiçbir yerim oynamıyordu.



-İlk parmağım oynadığında Allah'ım çok şükür dedim.



-Biraz sol ayağımda kopukluk var. doktorlar eninde sonunda yürüyeceksin dediler.



-Yine ne geldiyse kadınlar yüzünden geldi başıma.



-Kızlarla buluşmaya gidiyordum. Duş aldım. Küvetten çıkarken ayağım kaydı.



-Ambulans gelmiş, acile götürmüşler. Doktor "Ben bunu toparlayacağım 3 günde çıkacaksınız" demiş.



-Sonra bir şey batıyor bana. Doktor iğne yapıyor. Ağrı geçmiyor. Parçalı kırık olunca her şeye batmış.



-İlk akciğere batmış, onu kurtarmışlar, böbreklere zarara vermiş. diyalize bağlamışlar beni.



- Bir gecede 2 kez ameliyat etmişler beni.



-Aynı kan grubu olan 70 ünite kan getirmişler sadece 5 tanesi uymuş. Doktorlar bu durumu açıklayamıyorlar.



-Kaçış sendromunu tetikledi. Yürüyememem o yüzden kaynaklanıyor.



-Kendi ilacımı da daha yeni almıştım, bu olay başıma geldi.



-Ben ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum.



-Kardeşime ve eşime "böyle bir durum olacaksa benim fişimi çekin" dedim.



-Her şey insan için. O banyoda 5 kez benzer kaza atlattım. Daha önce hiç düşmedim. Çünkü dengeliyimdir.



-Gözümü ilk açtığım anı hatırlamıyorum.



-Muhsine'yi çağırmışım. Sonra Sezin... Onlar 9 ay oradalardı. Hiç ayrılmadılar.