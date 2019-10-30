Mehmet Ali Erbil yeniden yoğun bakıma kaldırıldı! Peki son sağlık durumu nasıl?

Evinin banyosunda geçirdiği kaza sonucu kaburgalarında kırık meydana gelen ve hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil buradaki tedavisi sırasında 'Kaçış sendromu' hastalığının nüksetmesi dolayısıyla uzun süre yoğun bakımda yattı. Erbil 258 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra Temmuz ayında taburcu olmuştu.

MEHMET ALİ ERBİL YOĞUN BAKIMA ALINDI

Neler Oluyor Hayatta adlı programda kısa süre önce verdiği kilolarla gündeme gelen Erbil'in sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı yönünde bir iddia ortaya atıldı. Koroner yetmezlik nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı söylenen Erbil'in Maslak'taki bir hastaneye kaldırıldığı söylendi.

ERBİL'N MENAJERİNDE O İDDİAYA AÇIKLAMA

Erbil'in menajeri, 'kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı' iddiasının ise gerçek dışı olduğunu söyledi.

SETLERE DÖNMÜŞTÜ

Mehmet Ali Erbil, Hababam Sınıfı ile setlere dönmüştü. Filmin yeni serisinde rol alacak olan Erbil, ilk set gününü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Erbil, "Yeni Hababam geliyor. Gerçekten geliyor. İlk 1981'de Hababam'da rol almıştım" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şovmene abisi Mustafa Erbil ile dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etmişti.