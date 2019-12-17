Mehmet Ali Erbil uzun süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Maslak'taki özel bir hastanede uzun bir süredir tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in taburcu olduğu öğrenildi. Artık sigortasının geçerli olmadığı için hastaneye ayda 250 bin TL ödediği iddia edilen Erbil, iki gün önce evine geçti.
İki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmıştı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu. Maslak'ta özel bir hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iki gün önce evine geçti. Ailesine kavuşan Mehmet Ali Erbil'in moralinin bir hayli iyi olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığı ve hastaneye ayda 250 bin TL ödediği iddia edilmişti.
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- Mehmet Ali Erbil uzun süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
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