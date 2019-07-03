Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

  • Bist 100
    99.354
  • Dolar
    5,6449
  • Euro
    6,3707
  • Altın
    257,2933
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ekmek parasını balyoz sallayıp çıkarıyor, erkeklere taş çıkarıyor Ekmek parasını balyoz sallayıp çıkarıyor, erkeklere taş çıkarıyor
Giresun Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı Giresun Limanı'ndaki depoda meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı
Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü Nijerya ordusunun operasyonlarında silahlı çete üyesi 20 kişi öldürüldü
Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş için Fenerbahçe de devrede Beşiktaş'ın istediği Umut Meraş için Fenerbahçe de devrede
Almanya darbeci Hafter güçleri tarafından Libya'daki göçmen merkezine yapılan saldırıyı kınadı Almanya darbeci Hafter güçleri tarafından Libya'daki göçmen merkezine yapılan saldırıyı kınadı
Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir Son dakika... AB'den darbeci Hafter'e tepki: Sorumlular hesap vermelidir
'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu 'Mutlu kent' deniz turizminden umutlu
Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı: Çin'de üretecek Captur’u yenileyen Renault, önemli bir karar aldı: Çin'de üretecek
'Tolkien' 5 Temmuz'da vizyona girecek 'Tolkien' 5 Temmuz'da vizyona girecek
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi
'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına başvurular başladı 'İlahi Aşkın Sesi' beste yarışmasına başvurular başladı
Başkan Erdoğan’ın Pekin ziyareti, Çin basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye önemli bir ortak Başkan Erdoğan’ın Pekin ziyareti, Çin basınında geniş yankı uyandırdı: Türkiye önemli bir ortak
Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı Son dakika... Putin, INF'nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı
Gül Sunal ve Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı! "19 yıl önce..." Gül Sunal ve Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı! "19 yıl önce..."
Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
Hakaret davasında sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo mama karşılığı uzlaşma Hakaret davasında sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 600 kilo mama karşılığı uzlaşma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bağımlılık konusunda çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bağımlılık konusunda çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız
Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı Kemal Sunal vefatının 19. yılında kabri başında anıldı
Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı zammı ne kadar? Öğretmen Temmuz maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı zammı ne kadar?
Yağmur Sarnıç'ın şok görüntülerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu! Yağmur Sarnıç'ın şok görüntülerine karşı Emre Aşık ilk kez konuştu!
Putin'den Türkiye ile ortaklık vurgusu: Çabalarımız uluslararası istikrar unsuru Putin'den Türkiye ile ortaklık vurgusu: Çabalarımız uluslararası istikrar unsuru
Umut Güner kimdir? Umut Güner Beşiktaş'tan neden istifa etti? Umut Güner kimdir? Umut Güner Beşiktaş'tan neden istifa etti?
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sassoli oldu Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Sassoli oldu
Beşiktaş Ali Adnan'ı gündemine aldı Beşiktaş Ali Adnan'ı gündemine aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Temmuz 2019 12:28 | Çarşamba

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu

Ünlü televizyoncu Mehmet Ali Erbil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Geçen ekim ayında evindeki banyoda geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılan, kaburgalarında kırık oluşan ve ‘Kaçış Sendromu' hastalığını yakalanan Mehmet Ali Erbil, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 258 gün sonra hastaneden ayrılan Mehmet Ali Erbil'i hastane çıkışı magazin muhabirleri elinde pastayla karşıladı.

Üzerinde ‘Yeni hayatına hoş geldin' yazılı pastanın mumlarını üfleyen Erbil, gazetecilere teşekkür etti. Yaşadığı süreci anlatan Mehmet Ali Erbil, “Kötü bir tablo ile karşılarına geldim. Ellerine sağlık beni bu günlere getirdiler. Askerlik bile 6 aya indi. Ben 8,5 ay kaldım. Bandanam nerede” diyerek espri yaptı. Doktorlara ve hastane yönetimine teşekkür eden Erbil, “Işıl (Köylüoğlu) Hanım beni hayata döndürdü. Koridorda Mehmet Ali Bey Mehmet Ali Bey diye bağırınca ben hayata döndüm” dedi.

“YÜRÜYECEĞİME İNANMIYORDUM”

Mehmet Ali Erbil, “İlk başlarda yoğun aldığım ilaçlarla kaslarım eridi. O süreci de fizik tedavi ile kurtardık. 8 ayda bir yatakta yatan hastalar büyük acılarla karşılaşır. Allah'a şükür çok iyi bakıldığımız için acım olmadı. Yürüyeceğime inanmıyordum. Hayatımda ilk kez başıma böyle bir şey geldi. Kız kardeşim Yeşim doktor getirdi ve bana bakarak yürüyecek dedi. Genelde sağ elimi kullanıyorum ama ilk sol elim hareket etti. Dünya sanki yeniden benim için keşfedilmiş gibi oldu.

Sonra ağ elime hareket geldi. İnşallah ayaklarıma da hareket gelecek. Öncelikle kızlarıma ve aileme çok teşekkür ediyorum. 8 ay boyunca kapımdan ayrılmadılar. Gizli gizli yoğun bakıma geldiler. Damadım duaları bana yeniden öğretti. Gözümü bile açamıyordum. O dua okuyordu ben tekrar ediyordum” dedikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Ali Erbil, eşleri Muhsine Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Tuğba Coşkun, kızları Sezin, Yasmin Erbil, oğlu Ali Sadi ve yardımcılarıyla birlikte hastaneden ayrıldı. Erbil'in bileğindeki pozisyon almasını kolaylaştıran denge bilekliği afo dikkat çekti.



KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı, (Capillary leak syndrome) kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması olarak tanımlanmaktadır.

Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.

Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 791 vakaya rastlanmıştır.

 

Son dakika... Türkiye'den darbeci Hafter'e sert tepki: İnsanlık suçudur
Türkiye'ye sataşan darbeci Hafter için rüzgar tersine döndü
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada adli kontrol kararlarının kaldırılması talebi reddedildi
Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı... Türkiye'ye iade edildiler
Emre Aşık eski eşinin o görüntüleri için ilk kez konuştu: Ben bunu defalarca yaşadım
Dağlar delindi bölgeler birbirine tünelle bağlandı
Son dakika... Memur ve emekli zamları belli oldu
Beşiktaş'a sürpriz sol bek! Bir dönemin gözdesiydi
İran'dan ABD'ye 'nükleer' rest: 7 Temmuz'dan itibaren...
Türkiye Sevakin’de kalacak! BAE, SUUD ve Sisi'ye kötü haber!
İlk adımı Erdoğan atmıştı! Bakan Akar haritalarla gidince harekete geçtiler
Süreyya Yalçın 97 milyon $'ını almak için geldi
Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı
Teröristin bağışı reddedildi! 2 ayrı camide 51 kişiyi katletmişti
O denizaltı Rusya'nın en gizli silahıydı! ABD yıllardır takip ediyordu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! Mesai saatleri değişiyor
İçlerine kurt düştü: Türkiye Rus jetlerini alabilir!
Rusya duyurdu: Türkiye'ye teslimatını tamamladık
Çağla'ya özendi ama olmadı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ