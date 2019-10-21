Mehmet Ali Erbil son görüntüsüyle şaşırttı!

Geçtiğimiz günlerde Kaçış Sendromu nedeniyle hastaneye giden ve serum takılan Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü herkesi şaşırttı.

Kısa süre sonra dede olacak Mali, Parlak'ın bir yaşındaki kızını severek oyuncak hediye etti. Hızla verdiği kilolarla dikkat çeken Erbil'in, hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı.