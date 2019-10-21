21 Ekim 2019 Pazartesi 14:19:11 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 14:25:31
Mehmet Ali Erbil son görüntüsüyle şaşırttı!
Şarkıcı Banu Parlak, dün akşam kızı ve annesi ile birlikte Mehmet Ali Erbil'i ziyaret etti. 62 yaşındaki şovmenin verdiği kilolar dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Kaçış Sendromu nedeniyle hastaneye giden ve serum takılan Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü herkesi şaşırttı.
Kısa süre sonra dede olacak Mali, Parlak'ın bir yaşındaki kızını severek oyuncak hediye etti. Hızla verdiği kilolarla dikkat çeken Erbil'in, hastalık sürecindeki yorgunluğu da yüzüne yansıdı.
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