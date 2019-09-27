Mehmet Ali Erbil kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil hastalığı neydi? sorularının yanıtı merak ediliyor. 235 gün yoğun bakımda kalan ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil hastalığının ardından ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Mehmet Ali Erbil sevenleri, Mehmet Ali Erbil hakkında araştırma yapmaya başladı.

Hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Erbil, "Yoğun bakımdan çıktığımda vücudumun hiçbir yerini kımıldatamıyordum", "Doktorlar eninde sonunda yürüyeceksin dediler." ifadelerini kullandı.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?

Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.

Babası Sadettin Erbil'den Okan, Mustafa ve Yeşim adlarında kardeşleri vardır. Türkmen kökenli, Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil'in ikinci oğlu olan Mehmet Ali Erbil'in, annesi Yurdagül Eken babasından boşanıp bir subayla evlendiğinde İstanbul'da başlayan ortaokul hayatı, Balıkesir'de devam eder, Ankara'da biter. 14 yaşına ve lise çağına geldiğinde, üvey baba yanında daha fazla kalamayacağı anlaşılır. Ve yatılı okul formülünde karar kılınır.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde 16 yaşındayken hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyunun başrolüne seçilir. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandığinda daha 17 yaşındaydı..

Buradan mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı . 21 yaşına geldiğinde hayatının akışını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. Ya Ankara'da kalıp tiyatro oyunculuğuna devam edecek ya da İstanbul'dan aldığı müzikal tekliflerini değerlendirecektir. İkincisini yapar ve Devlet memurluğundan istifa eder , bugünkü Mehmet Ali Erbil portresi yavaş yavaş şekillenir. ''

Televizyona ilk adımını atmasını sağlayan, hem sunucu, hem de show-man olarak ilk keşfeden İzzet Öz'dür. Daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra Star TV ve ATV'de dizi, Show Tv' de de program yaptı.

Babası sinemacı olduğu için genç yaşta dublajla da tanışmış ve severek yapmıştır.

Kanal D'de yayınlanan yarışma programı "Çarkıfelek" ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan "Tatlı Kaçıklar" dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, "Harakiri" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" adlı filmlerle beyazperdeye geçti. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in "Bay E", Gani Müjde'nin "Kahpe Bizans", Ömer Uğur'un yönettiği "Hemşo" adlı filmlerde rol aldı. TRT'de yayınlanan "Bir Başka Gece" adlı programın sunuculuğunu yaptı. 1985'de İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı.

ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir. Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır.

EVLİLİKLERİ VE ÇOCUKLARI

Mehmet Ali Erbil, 1980 de ilk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı. Erbil'in bu evlilikten 16 Nisan 1982 da Sezin ismini verdiği bir kızı oldu.Daha sonra 1985 de boşandığı Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile bir kez daha evlendi.

Manken Nergis Kumbasar ile 20 ağustos 1989 da evlendi. 02 Aralık 1995 de Yasmin adını verdikleri kızı oldu. Ve evlendikten yedi yıl sonra 1996 da boşandılar.Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Yıldız ve Nefise Karatay ile birliktelikleri olmuştur.

2001 de dördüncü kez nikah masasına oturdu. Fakat Sedef Altuntaş ile olan evliliği uzun sürmedi.

Son olarak Tuğba Coşkun ile 30 nisan 2005 de evlenmişti. 03 Temmuz 2006 da Ali Sadi adını verdikleri bir çocukları oldu.

MEHMET ALİ ERBİL HASTALIĞI NEYDİ?

Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hasyalığına yakalanmıştı. İlk olarak 1960 yıllarında görülen kaçış sendromu hastalığı, tıp literatürüne Capillary leak syndrome ismi verilerek dahil olmuştur. Hastalığın neyden kaynaklandığı tam olarak tespit edilememiştir. Fakat damarlardan dışarıya sıvı kaçması ile ortaya çıkmaktadır. Bu ise hastada tansiyon düşmesi ve kan basıncı azalmasına neden olmaktadır. Bu belirtilerin uzun süre gözlenmesi ise hastayı şoka sokmaktadır. Dünya üzerinde yaklaşık 800 kişide olan hastalığa son zamanlarda daha çok rastlanmaktadır.