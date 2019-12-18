Mehmet Ali Erbil dede oldu! Sezin Erbil ne zaman evlendi? Sezin Erbil doğum yaptı mı?

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil anne oldu. Sezin Erbil doğum yaptı mı? Sezin Erbil ne zaman evlendi? magazin gündeminin merakla araştırılan başlıkları arasında yerini aldı. Mehmet Ali Erbil'in en büyük kızı olan Sezin Erbil, 16 Nisan 1982 doğumlu. Blog Yazarı ve Mücevher tasarımcısı olarak çalışan Sezin Erbil geçtiğimiz haftalarda doğacak kızı için Baby Shower yapmıştı. Sezin Erbil doğum yaptı. Sezin Erbil ve Evren Yazgan çiftinin kız bebeği dünyaya geldi. Sezin Erbil ve kızı ile ilgili merak edilenler haberimizde..

MEHMET ALİ ERBİL DEDE OLDU

Sezin Erbil kızının adının Elisa olacağını instagram hesabı üzerinden duyurdu. Hesabından yaptığı paylaşımda "Allah izin verirse kızımızın adı ELİSA olacak" notunu düşmüştü.



SEZİN ERBİL KİMDİR?

Sezin Erbil, 16 Nisan 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1980 ile 1985 tarihleri arasında evli kaldığı Muhsine Kamiloğlu'nun kızı olan Sezin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in en büyük kızıdır. Mehmet Ali Erbil'in diğer evliliklerinden olan Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kızı vardır.

Sezin Erbil Blog Yazarı ve Mücevher tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Kendi adını taşıyan bir bloğun yanı sıra takı tasarımları yapmakta ve bunları ünlü bir e-ticaret markasının sitesi üzerinden satışa sunmaktadır.

SEZİN ERBİL NE ZAMAN EVLENDİ?

Bir dönem şarkıcı Alişan ile beraber olan ancak evlilik arefesinde ayrılık kararı alan Sezin Erbil, 2009 yılında çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda hayatını birleştirdi.