Mehmet Akif Alakurt'un Türk bayrağına hakaret içeren paylaşımına soruşturma
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyada Türk bayrağına 'Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı' diye hakaret etti. Savcılık soruşturma başlattı.
POLİSE İHBAR ETTİLER
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bir takipçisi, Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi. Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.
Alakurt, daha önce Türk kadınlarına hakaret ettiği paylaşımlarıyla tepki çekmişti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i 24 TV'de yayımlanacak 'Neler Oluyor Hayatta' programı ile ekranlara geri dönüyor
- Mehmet Akif Alakurt'un Türk bayrağına hakaret içeren paylaşımına soruşturma
- Ziynet Sali, konserinde sevgilisiyle dans etti
- Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın büyük özlemi: Öyle güzel öperdi ki...
- Tuba Ünsal'dan silah açıklaması