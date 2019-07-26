Mehmet Akif Alakurt'un Türk bayrağına hakaret içeren paylaşımına soruşturma

POLİSE İHBAR ETTİLER



Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bir takipçisi, Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi. Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.

Alakurt, daha önce Türk kadınlarına hakaret ettiği paylaşımlarıyla tepki çekmişti.



