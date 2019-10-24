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24 Ekim 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 00:47:11

Medya maymunu kavgası

Ferhat Göçer'in 'medya maymunu' dediği Sinan Akçıl'a, boşanıp barıştığı eşi Burcu Kıratlı da, kameralar önünde aynı cümleyi sarf etti. Bulundukları otelin mutfağında tartışmayı sürdüren Kıratlı'nın sesi ortalığı inletti.

Ferhat Göçer sahnede, Sinan Akçıl'la Hadise aşkının yaşandığı dönemdeki anılarını anlatmış, Sinan Akçıl da ona 'Densiz' demişti. Çıkan tartışmada Ferhat Göçer sosyal medyada bir açıklama yaparak Sinan'a 'Medya maymunluğu için harcadığın eforu eskiden olduğu gibi şarkı yazmak için harcasan yine eskisi gibi güzel hit şarkılar çıkaracağına inanıyorum…

Bir ağabey tavsiyesi” demişti. Bu tartışmanın ardından Sinan Akçıl'la Burcu Kıratlı arasındaki kriz de büyümüş ve çift boşanmıştı. Ayrılığa 20 gün dayanabilen çift tekrar bir araya geldi ama kavgaları bitmek bilmiyor.

RÖPORTAJ SORUNU

Önceki gün katıldıkları bir düğünde kameralar karşısında birbirine bağıran çiftin arasındaki sorun öğrenildi. İddiaya göre,  kavga nedeni, Sinan Akçıl'ın basın mensuplarına röportaj vermek istemesi oldu. Basına konuşmak istemeyen Burcu Kıratlı da Akçıl'a, “Medya maymunu musun? Ne gerek var?” şeklinde bir çıkış yaptı. Bir anda gerilen çift, kavga ederek düğün hazırlığıyla meşgul olan otelin mutfağına girdiler. Kavga mutfak çalışanlarının önünde tüm şiddetiyle devam ederken Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a vurdu.

SİNAN ÇOK ROMANTİKMİŞ

Kavgası zor biten ikili, mutfak çalışanlarının yardımıyla arka kapıdan çıkarak oteli terk etti. Ertesi gün bir AVM'de el ele görüntülenen çift barıştıklarını söylerken Akçıl, 'Yanlış anlaşılma oldu. Kıskanç bir adamım, Burcu'nun etek boyu çok kısaydı, kameralar da çok yakından çekim yapınca rahatsız oldum. Aramızda böyle sorunlar olabilir' dedi. Burcu Kıratlı da 'Sinan çok romantik bir adam kopmamız mümkün değil' şeklinde açıklama yaptı. 

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