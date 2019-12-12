  • Bist 100
    110115
  • Dolar
    5,7934
  • Euro
    6,4522
  • Altın
    275,5540
İstanbul
7 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Morales'in yerine gelen Anez'in ilk icraatı! ABD ve İsrail'e vizeyi kaldırdı Morales'in yerine gelen Anez'in ilk icraatı! ABD ve İsrail'e vizeyi kaldırdı
Mazhar Alanson törende samimi bir itirafta bulundu! Mazhar Alanson törende samimi bir itirafta bulundu!
PKK'da büyük çöküş! Fırsatını bulan kaçıyor PKK'da büyük çöküş! Fırsatını bulan kaçıyor
ABD'yle ortak tatbikat ABD'yle ortak tatbikat
Dar gelirliye ucuz konut müjdesi Dar gelirliye ucuz konut müjdesi
Toplatın bu çikolataları! Umut’u da hayattan kopardı Toplatın bu çikolataları! Umut’u da hayattan kopardı
Mazhar Alanson törende samimi bir itirafta bulundu! Mazhar Alanson törende samimi bir itirafta bulundu!
Antepfıstığı karaborsada Antepfıstığı karaborsada
Emekliye zamlı ikramiye Emekliye zamlı ikramiye
Gıdada sahteciliğe hapis cezası Gıdada sahteciliğe hapis cezası
Teknoloji üretene makine devletten Teknoloji üretene makine devletten
İşbirliği yapan KOBİ'lere destek İşbirliği yapan KOBİ'lere destek
Bez bebekle duygu sömürüsü Bez bebekle duygu sömürüsü
Cennet hurmasıyla kışın hastalanma Cennet hurmasıyla kışın hastalanma
Libya ile varılan anlaşmayı hazmedemeyen Fransa, İtalya ve Rum Kesimi, askeri tatbikat başlattı Libya ile varılan anlaşmayı hazmedemeyen Fransa, İtalya ve Rum Kesimi, askeri tatbikat başlattı
Eşi 'sen bakımsızsın' diye öldüresiye dövdü! Yaşam savaşı veriyor Eşi 'sen bakımsızsın' diye öldüresiye dövdü! Yaşam savaşı veriyor
Hafter, Trablus'a yeni saldırı başlattıklarını duyurdu Hafter, Trablus'a yeni saldırı başlattıklarını duyurdu
Türk debisinde kazanan taraf Anadolu Efes Türk debisinde kazanan taraf Anadolu Efes
Başkan Erdoğan’dan çarpıcı anekdot! 'O zaman İngiltere yok olur’ Başkan Erdoğan’dan çarpıcı anekdot! 'O zaman İngiltere yok olur’
YouTube para bastı YouTube para bastı
Cankurtaran Siri Cankurtaran Siri
ABD'nin düşmanca hamlesine Türkiye'den sert tepki ABD'nin düşmanca hamlesine Türkiye'den sert tepki
Çılgın firar girişimi Çılgın firar girişimi
Diana'nın elbisesine 2 milyon lira Diana'nın elbisesine 2 milyon lira

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Aralık 2019 Perşembe 23:36:54 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 00:17:37

Mazhar Alanson törende samimi bir itirafta bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson'a ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne müzik alanında ödül kazanan MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson törende samimi bir itirafta bulundu.

Başkan Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna, ödüllerini verdi.

Ödül takdimi sırasında Mazhar Alanson samimi açıklamalarda bulundu. Alanson'un açıklamalarının ardından Başkan Erdoğan'a aralarındaki diyalog dikkat çekti.

ALDIĞI ÖDÜLLERİ KAYBETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Mazhar Alanson konuşmasında "Çok samimi konuşacağım. Bunca yıldır çok ödül aldık maalesef saklayamadım. Taşınmalar oldu, şu bu oldu. Hemen hemen evde hiç ödül görünmüyor bende." ifadelerini kullandı.

"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR SAKLAYACAĞIM"

Bugüne kadar aldığı ödülleri saklayamayıp kaybettiğini itiraf eden Alanson "Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" dedi.

"BU ÖDÜL BAŞKA ÖDÜL"

Başkan Erdoğan'ın gülümseyerek "Yani bu ödül kaybolmayacak" sözlerine Alanson "Bu ödül başka ödül" diye karşılık verdi.

Törenin ardından MFÖ konser verdi. Konseri Cumhurbaşkanı Erdoğan da dinledi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ