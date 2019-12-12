Mazhar Alanson törende samimi bir itirafta bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson'a ödüllerini verdi. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne müzik alanında ödül kazanan MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson törende samimi bir itirafta bulundu.
Başkan Erdoğan, "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan MFÖ grubuna, ödüllerini verdi.
Ödül takdimi sırasında Mazhar Alanson samimi açıklamalarda bulundu. Alanson'un açıklamalarının ardından Başkan Erdoğan'a aralarındaki diyalog dikkat çekti.
ALDIĞI ÖDÜLLERİ KAYBETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Mazhar Alanson konuşmasında "Çok samimi konuşacağım. Bunca yıldır çok ödül aldık maalesef saklayamadım. Taşınmalar oldu, şu bu oldu. Hemen hemen evde hiç ödül görünmüyor bende." ifadelerini kullandı.
"ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR SAKLAYACAĞIM"
Bugüne kadar aldığı ödülleri saklayamayıp kaybettiğini itiraf eden Alanson "Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" dedi.
"BU ÖDÜL BAŞKA ÖDÜL"
Başkan Erdoğan'ın gülümseyerek "Yani bu ödül kaybolmayacak" sözlerine Alanson "Bu ödül başka ödül" diye karşılık verdi.
Törenin ardından MFÖ konser verdi. Konseri Cumhurbaşkanı Erdoğan da dinledi.
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