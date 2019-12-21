MasterChef'e veda eden Batuhan'dan duygusal veda

MasterChef'te finalden önceki son haftada oynanan ve ilk 4’e girenleri belirleyen eleme oyununda dün akşam heyecan dolu dakikalar yaşandı. Yarışmacılardan Alican, Ekin ve Batuhan eleme potasında mücadele eden 3 isimdi. MasterChef’e veda eden yarışmacı ise herkesi şaşırttı.

BATUHAN VEDA ETTİ

Şefler yarışmacılardan 'perde pilavı' yapmalarını istediler. Bu zorlu tarif için verilen süre 1 saatti. Alican, Batuhan ve Ekin arasında oynanan mücadelede Ekin en iyi yapan isim oldu ve eleme potasında kurtuldu. Finale ise Alican ile Batuhan kaldı. İki isim de yarışmanın favorileri arasında gösteriliyordu. Şefler en kötü tabağın Batuhan’a ait olduğunu söyledi ve Batuhan Bayır MasterChef’e veda etti. Bu karar ekran başındaki herkesi şaşırttı. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

DUYGUSAL VEDA

Yarışmaya veda eden Batuhan, sosyal medya hesabından da duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte Batuhan'ın o vedası...