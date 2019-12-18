MasterChef Güzide villasını satıyor! 7 milyon sanılıyordu ancak fiyatı dudak uçuklattı!
MasterChef'in yarışmacılarından Güzide Mertcan, lüks villası ile gündemden düşmüyor. Son olarak Güzide'nin, aylar önce villasını satışa çıkarttığı ortaya çıktı.
MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Güzide Mertcan, uzun bir süredir gündemde. 7 milyon olduğu iddia edilen lüks villasıyla çok konuşulan evli ve 3 çocuk annesi Güzide, evinin fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor. Yarışmacının paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları ise Güzide'nin yaşantısını bir hayli araştırıyor.
SİTEM ETMİŞTİ
Güzide lüks eviyle gündem olunca sitem dolu bir mesaj yayınlamış, son olarak da, "Bizim sitede 80 tane ev var. Bizimkinden pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman. Binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanıyor?" demişti.
SATIŞA ÇIKARTMIŞ!
Milyonluk villası ile çok konuşulan MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan’ın evini şimdi de 8,5 milyon TL'ye satılığa çıkardığı iddia edildi. Güzide'den konuyla ilgili bir açıklama ise henüz gelmedi.
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