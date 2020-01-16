Massaka'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a barınak göndermesi

Massaka, yaptığı açıklamalarla oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a göndermede bulundu.

Dünyaca ünlü isimlerle yaptığı düetlerin yanı sıra hayvanseverliğiyle de adından söz ettiren rap şarkıcısı Massaka, Fethiye'de yaptıracağı hayvan barınağının, proje çizimlerinin tamamlandığını söyledi. Sanat camiasına da göndermede bulunan Massaka, “Geçtiğimiz hafta gazetelerde gördüm. Köpekleri olduğunu bildiğim Kıvanç Tatlıtuğ, hayvan barınağı yaptıracağı haberlerinin gerçek olmadığını, barınak yaptırmayacağını söylemiş. O yaptırmasın ben onun yerine yaptırırım. Bizdeki hayvan sevgisi sözde değil özde” dedi.