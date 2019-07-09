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09 Temmuz 2019 Salı 12:28:33 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 12:30:02

MASGE Grubu üyeleri kimler? MASGE Grubu isimleri!

MASGE Grubu üyeleri kimler? MASGE Grubu isimleri merak ediliyor. Kanal D'nin en çok izlenen programları arasında yer alan Müge İle Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk olan MASGE Grubu merak edilmeye başlandı. Programa katılmalarının ardından merak konusu olan MASGE Grubu hakkında internet araştırmaları yapılmaya başlandı. MASGE Grubu üyeleri ve isimleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

MASGE Grubu üyeleri kimler? MASGE Grubu isimleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Müge İle Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk olan MASGE Grubu gündem konusu olmaya başardı. Programa katılmalarının ardından MASGE Grubu hakkında internet araştırmaları yoğun bir şekilde yapılmaya başlandı. 4 kadın üyeden oluşan MASGE Grubu hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 

MASGE GRUBU ÜYELERİ KİMLER? 


Pelin Sude Çelikkol kimdir?

Pelin Sude Çelikkol 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. O Ses Türkiye’ye Katılan güzel sesli Pelin, ‘Something’s Got A Hold Me‘ adlı parçayı seslendirdi. Bütün jürinin şaşkınlık ile ona dönmesi bir yana sesindeki o güzel buğu seyircileride etkiledi. Seçimini Gökhan’dan yana kullandı.

Melsum Erdost kimdir?

Melsum Erdost İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. Sesi ve güzel yüzü ile hem jürileri hemde ekran başında seyirci olan herkezi kendine hayran bırakan güzel ses, daha önce O Ses Türkiye yarışmasına da katılmıştı. Melsum Erdost anne ve baba tarafından Kars ilimizdendir. Fakat doğma büyüme İstanbul Eyüp ilçesinden olan Melsum, Müzik kariyerini burada geliştirmiştir. 


 

Gökçe Özgül kimdir?

Gökçe Özgül, Youtube kanalında yüklediği şarkıları ile tanınır. 1994 yılın’da Antalya’da doğmuştur. küçük yaşlardan beri kamera önünü seven ve erkek kardeşinin kayıt ettiği bir çok kısa videolarda yer alan Gökçe Özgül, Saime Salih Konca Lisesi mezunudur. Ortaöğretim eğitimini devam ettirir iken katıldığı Liseler arası nota yarışmasında Antalya da 1. olarak ödül almıştır. Lise 2. sınıfta O Ses Türkiye Yarışması’na başvurarak yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştır. 

Aylin Yeliz Gundogdu kimdir?

Aylin Yeliz Gündoğdu 1992 yılında İstanbul‘ da dünyaya geldi ve 25 yaşındadır. İstanbul‘ da ailesi ile birlikte yaşayan Aylin Yeliz Gündoğdu Müzik Öğretmenidir doğa için çal ‘da denk geldiğim en güzel ses kendisine aittir.

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