30 Temmuz 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 00:21:46
Masal perisi Şebnem
Daha çok çocuklara yönelik projelerde yer almaya özen gösteren Şebnem Schaefer, Antalya'da çocuklara için hizmet veren bir otelin perisi oldu.
İyi ve kötü peri rollerine bürünen ünlü modele, çekim boyunca otelin hayali karakterleri de eşlik etti. Renkli bir atmosferde geçen çekimi, ünlü fotoğrafçı Jerry Stolwijk gerçekleştirirken, prodüksiyon Semih Kırgeçler, saç makyaj Onur Marangoz, styling Taylan Deniz Çakır tarafından yapıldı.
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