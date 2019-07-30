Masal perisi Şebnem

İyi ve kötü peri rollerine bürünen ünlü modele, çekim boyunca otelin hayali karakterleri de eşlik etti. Renkli bir atmosferde geçen çekimi, ünlü fotoğrafçı Jerry Stolwijk gerçekleştirirken, prodüksiyon Semih Kırgeçler, saç makyaj Onur Marangoz, styling Taylan Deniz Çakır tarafından yapıldı.