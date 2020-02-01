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01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 01 Şubat 2020 Cumartesi 09:44:26

Marsilya'da düğün var! Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evlilik hazırlığında...

Hande Ataizi, evlilik hazırlığında olduğu Dinç Aydoğdu ile düğün tarihi ve yerini netleştirdi. Mayısta Marsilya’da nikâh masasına oturacak olan Ataizi, yeniden çocuk sahibi olmak için sağlık testleri yaptırıyor.

Kendisinden 20 yaş küçük spor hocası sevgilisi Dinç Aydoğdu ile evlilik hazırlığında olan Hande Ataizi, nikâh yerini seçti. Güzel sunucu, erkek arkadaşıyla Fransa - Marsilya’da nikah masasına oturacak. Konsoloslukta gerçekleşecek olan düğüne ikilinin sadece yakın arkadaşları ve ailesi katılacak. Sade bir törenle dünyaevine girecek olan Aydoğdu ile Ataizi çifti, düğün tarihini ise mayıs olarak belirledi. Öte yandan Leon adında bir çocuğu olan Hande Ataizi’nin ikinci kez anne olmak istediği ortaya çıktı. “Dinç çocukları çok seviyor. Leon ile de iyi anlaşması beni mutlu ediyor. Evlenince bebek isterse, itiraz etmem. Leon’a kardeş gelir” diyen Ataizi, yeniden anne olmak için sağlık testlerinden geçiyor. 46 yaşında güzel oyuncu, bir aksilik çıkmazsa ikinci çocuğunu da çok geçmeden kucağına almak istiyor. 

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