16 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:47:56
Mardin'de Dj yetiştirecek
Ünlü Dj ve prodüktör Emrah Karaduman, örnek bir projeye imza attı.
“Dünyanın en iyi Dj’i neden Mardin’in bir köyünden çıkmasın” sloganıyla projeye başlayan Karaduman, ekibini toplayıp gönüllü olarak Midyat’ın Narlı ve Sarıkaya köylerine giderek, oradaki öğrencileri müzikle tanıştırdı. Köyde, müzik ve özellikle Dj’lik üzerine dersler veren Karaduman, müzik sınıfı açtı.
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