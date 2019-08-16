Mardin'de Dj yetiştirecek

“Dünyanın en iyi Dj’i neden Mardin’in bir köyünden çıkmasın” sloganıyla projeye başlayan Karaduman, ekibini toplayıp gönüllü olarak Midyat’ın Narlı ve Sarıkaya köylerine giderek, oradaki öğrencileri müzikle tanıştırdı. Köyde, müzik ve özellikle Dj’lik üzerine dersler veren Karaduman, müzik sınıfı açtı.