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19 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 21:54:58

Manuş Baba Kütüphanesi

Türkiye turnesinde sevenleriyle buluşmaya devam eden Manuş Baba geçtiğimiz gün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahneye çıktı.

Ertesi gün de, içinde adına yaptırılan bir kütüphane de bulunan köy okulunu ziyaret etti. Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Aynalı Ortaokulu’ndaki kütüphaneyi ziyaret eden sanatçı, öğrencilerle vakit geçirip mini bir konser verdi. 

 

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