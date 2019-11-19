Manuş Baba Kütüphanesi

Ertesi gün de, içinde adına yaptırılan bir kütüphane de bulunan köy okulunu ziyaret etti. Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Aynalı Ortaokulu’ndaki kütüphaneyi ziyaret eden sanatçı, öğrencilerle vakit geçirip mini bir konser verdi.