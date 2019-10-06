Mantığını değil kalbini dinliyor

Reyhan karakterini canlandırdığı diziyle adından söz ettiren oyuncu bir derginin kapak kızı olmak için de özel pozlar verdi. Kariyeri ve kendisi ile ilgili merak edilenleri yanıtlayan güzel oyuncu, hayatta olmazsa olmaz dediği şeylerin “Vicdan ve empati” olduğunu dile getirdi. “Keşkelerimin beni ben yaptığını görüyorum “ diyen Songül Öden, kalbi ile mantığı arasında kalsa kalbinin sesini dinleyeceğini belirtti.