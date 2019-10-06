06 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 00:19:29
Mantığını değil kalbini dinliyor
Usta oyuncu Kerem Alışık'la 8 yıllık ilişkisi bittikten onra sessizliğe gömülen Songül Öden, iddial bir dönüş yaptı.
Reyhan karakterini canlandırdığı diziyle adından söz ettiren oyuncu bir derginin kapak kızı olmak için de özel pozlar verdi. Kariyeri ve kendisi ile ilgili merak edilenleri yanıtlayan güzel oyuncu, hayatta olmazsa olmaz dediği şeylerin “Vicdan ve empati” olduğunu dile getirdi. “Keşkelerimin beni ben yaptığını görüyorum “ diyen Songül Öden, kalbi ile mantığı arasında kalsa kalbinin sesini dinleyeceğini belirtti.
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