Manken değil! Divayım

Bülent Ersoy hafta sonu Ataköy’de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 700 kişiye, sevilen şarkılarını seslendiren Diva, yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahaya boğdu. Karlar kraliçesi adını verdiği beyaz tuvaletle sahneye çıkan Ersoy, seyircisiyle sohbet ettiği sırada, “Güzelim ama değil mi? Maşallah bana” şeklindeki söylemine, bir hayranından, “Manken gibisiniz” cevabını aldı. Hayranına, kendi göz doktorunu tavsiye eden Bülent Ersoy “ Hiç mi manken görmedik. Seni göz doktoruma götüreyim hemen” diyerek şakalaştı.

DİVA KENDİNİ KARLAR KRALİÇESİ İLAN ETTİ! MİLYONLUK HEDİYE

Kendisini dinlemeye gelenler arasında olan bir işadamı sahne sonunda Bülent Ersoy’u kulisinde ziyaret ederek kullandığı lüks aracının anahtarlarını Diva’ya takdim etti. “Biz size hayranız. Siz yaşayan son efsanesiniz. Ailece bu gece buradaydık. Muhteşem bir gece yaşattınız. Arabam size helal olsun Diva’m güle güle kullanın” dedi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Bülent Ersoy, “Burada olmanız benim için en büyük hediye” diyerek kibarca anahtarları geri verdi.